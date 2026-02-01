Размер шрифта
Норвежская кронпринцесса более тысячи раз упоминается в новых файлах Эпштейна

Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит более 1000 раз упоминается в файлах Эпштейна
Arnd Wiegmann/Reuters

Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит более тысячи раз упоминается в новых документах по делу финансиста-педофила Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает газета VG, изучив материалы.

Газета отмечает, что связи кронпринцессы с Эпштейном ранее уже были известны. Метте-Марит утверждала, что не знала о преступной деятельности финансиста и сожалеет о своих контактах с ним. Королевский дом Норвегии заверял журналистов, что она прекратила общение с Эпштейном в 2013 году.

До этого кронпринцесса упоминала, что несколько раз встречалась с Эпштейном в период с 2011 по 2013 годы. По данным VG, из новых документов следует, что Метте-Марит и Эпштейн обсуждали книги, поздравляли друг друга с Рождеством, днем рождения и днем конституции Норвегии. Финансист также приглашал ее на шоппинг в магазины Prada в Нью-Йорке, однако, как утверждают в королевском доме, эта встреча так и не состоялась.

Кроме того, в январе 2013 года помощник Эпштейна отправил кронпринцессе письмо, в котором выразил желание устроить ей прием у стоматолога для отбеливания зубов и попросил выбрать дату и время. Согласно документам, ради этого приема Метте-Марит лично посетила дом Эпштейна в Палм-Бич.

В свою очередь норвежский телеканал TV2 отмечает, что вопреки заявлениям королевского дома Метте-Марит продолжала общение с Эпштейном минимум до января 2014 года — это следует из файлов Эпштейна. Пресс-секретарь дома признала, что они ранее дали неточную информацию.

До этого американский предприниматель Илон Маск, которого журналисты обвинили в связях со скандально известным финансистом, заявил, что публикация новых документов — всего лишь «отвлекающий маневр». Он также призвал произвести хотя бы один арест по делу Эпштейна.

Ранее стало известно, что Жириновский пять раз упоминается в файлах по делу Эпштейна.
 
