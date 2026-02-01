Размер шрифта
Пескова спросили, зачем он поднимал и опускал портфель во время визита Путина в Эрмитаж

Песков пошутил, что за десятилетия работы сроднился со своим кожаным портфелем
Александр Казаков/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналисту Павлу Зарубину, что сроднился со своим портфелем.

Корреспондент «России 1» обратил внимание на предмет во время визита президента Владимира Путина и верховного правителя Малайзии султана Ибрагима в Эрмитаж. В какой-то момент Песков, сопровождавший лидеров и державший кожаный портфель в руках, несколько раз поднял его и опустил. После этого Зарубин поинтересовался у представителя Кремля, была ли тренировка.

«Нет, ну, хотя не без этого. Но, слушайте, уже за много десятилетий сроднился с портфелем», — пошутил Песков.

Пресс-секретарь добавил, что для него такие действия уже не представляют усилий.

В сентябре прошлого года Песков рассказал, что за два месяца до Минских соглашений (комплекса договоренностей, достигнутых в Минске в 2014-2015 годах для урегулирования конфликта в Донбассе) начал всегда носить с собой георгиевскую ленточку. По словам представителя Кремля, члены украинской делегации начали «шипеть» на него и спрашивать, зачем он носит ее с собой. Пресс-секретарь ответил, что это не их дело.

Ранее Ушаков и Уиткофф пошутили о «господине Путине» перед переговорами с США в Кремле.
 
