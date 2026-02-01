Размер шрифта
В России оценили призыв Трампа арестовать Обаму: «Пытаются кошмарить друг друга»

Политолог Дудаков: угрозы Трампа в адрес Обамы говорят о серьезном расколе в США
Evelyn Hockstein/Reuters

Призыв президента США Дональда Трампа арестовать бывшего хозяина Белого дома Барака Обаму демонстрирует серьезный раскол внутри страны. Об этом политолог-американист Малек Дудаков заявил в беседе с News.ru.

Он усомнился, что реальные судебные проблемы грозят Обаме, поскольку уголовные дела, которые заводит команда Трампа против оппонентов, «разваливаются в суде. По словам эксперта, призыв Трампа показывает, что «система пошла в разнос», и проявляется серьезный раскол в политике. Демократы и республиканцы отказались от всех приличий и пытаются «кошмарить друг друга» судебными проблемами, сказал Дудаков.

Эксперт рассказал, что сейчас идет большое расследование фальсификаций на выборах 2020 года в Атланте, что в штате Джорджия. Трамп уже объявил о том, что якобы нашел большое количество документов о том, как Обама санкционировал операцию в отношении штаба действующего президента США в 2016 году по так называемому делу «Рашагейт», напомнил политолог.

«На самом деле это секрет Полишинеля: все отлично знают, что действительно была эта операция, которая называлась «Перекрестный ураган» [расследование ФБР о якобы связях Трампа с Россией]. Скорее всего, была отмашка со стороны Обамы, просто он напрямую в это не вмешивался», — сказал Дудаков.

До этого президент США Дональд Трамп призвал немедленно арестовать бывшего главу Белого дома Барака Обаму из-за сфабрикованных обвинений в сотрудничестве с Россией во время президентских выборов в 2016 году. Трамп добавил, что таким образом Обама хотел подорвать авторитет республиканца и совершить государственный переворот.

Ранее Пушков объяснил призыв Трампа арестовать Обаму.
 
