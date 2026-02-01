Власти Ирана потребовали от военных атташе ЕС уехать из страны

Тегеран назвал террористами военных атташе Европы и призвал их покинуть Иран

Военные атташе стран Евросоюза должны покинуть Иран. Об этом заявил член президиума парламента Исламской Республики Алиреза Салими, передает IRNA.

«Они террористы. Оставление террористов в стране противоречит действующему закону. МИД должен это исполнить уже сегодня», — цитирует Салими иранское информагентство.

Спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф поручил парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политике заняться этим вопросом и координировать свои действия с министерством иностранных дел Ирана.

Заявление Салими прозвучало после того, как Евросоюз принял решение признать Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. ЕС также внес в санкционный список министра внутренних дел Ирана Эскандара Момени и генерального прокурора Мохаммада Мовахеди-Азада.

В ответ Иран признал террористическими организациями вооруженные силы государств Евросоюза.

Ранее президент Сербии заявил о скором ударе США по Ирану.