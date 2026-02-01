Чемпионы мира Мишина и Галлямов выиграли чемпионат России по прыжкам

Чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли чемпионат России по прыжкам.

Они набрали в общей сумме за два раунда 52,06 балла. На втором месте расположились Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (50,84 балла). Замкнули тройку сильнейших Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (45,43 балла).

На чемпионате России, который прошел в декабре, Мишина и Галлямов стали вторыми. Они получили 223,63 балла и уступили только Бойковой и Козловскому, набравшим 224,29 балла. Замкнули тройку сильнейших Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (215,95).

Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

