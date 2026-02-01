Папа Римский призвал не допустить страданий кубинцев

Папа Римский Лев XIV обеспокоен новостями о росте напряженности в отношениях между США и Кубой, передает «Радио Ватикана».

«Присоединяюсь к посланию кубинских епископов, взывая ко всем ответственным сохранять и продвигать диалог, чтобы избежать любых действий, которые могут привести к увеличению страданий кубинского народа», — отметил папа Римский после традиционной воскресной проповеди.

Он также воззвал к святым «защищать эту землю». Кроме того, понтифик призвал снижению напряженности и построению диалога для решения конфликтов во время зимних Олимпийских игр, которые начинаются 6 февраля на севере Италии.

До этого Папа Римский Лев XIV во время аудиенции представителей дипломатического корпуса, аккредитованного при Святом престоле, раскритиковал «дипломатию, основанную на силе». По его словам, «слабость многосторонних отношений» вызывает международную тревогу. Он добавил, что «война снова в моде» и рвение к ней распространяется.

Ранее в конгрессе США рекомендовали туристам покинуть Кубу.