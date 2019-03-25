Израильтяне пострадали при ракетном обстреле из сектора Газа

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Из-за выпущенной ракеты из сектора Газа, которая попала в дом к северу от Тель-Авива, ранены семь человек, передает РИА «Новости».

Уточняется, что среди пострадавших трое маленьких детей, две женщины, состояние которых медики оценивают, как средней тяжести.

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Ранее сообщалось, что выпущенная из сектора Газа ракета попала в дом под Тель-Авивом.

Также до этого сирены тревоги сработали в густонаселенной центральной части Израиля, призывая местных жителей укрыться в бомбоубежищах.

Местные СМИ сообщают, что жители слышали звуки взрывов.