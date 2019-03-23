Число жертв циклона в Мозамбике увеличилось до 417 человек

Число жертв тропического циклона «Идаи» в Мозамбике увеличилось до 417 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра земель, окружающей среды и сельского развития страны Селсу Коррейи.

По словам Коррейи, ситуация в стране улучшилась, но остается критической.

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По данным агентства, циклон обрушился на юго-восточное побережье Африки и затронул территории Мозамбика, Зимбабве и Малави.

Ранее сообщалось, что жертвами циклона в Мозамбике стали 293 человека. В Зимбабве также погибли 104 человека, а в Малави — 84 человека.