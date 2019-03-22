Стали известны подробности о взрыве гранаты у посольства РФ в Афинах

Взрыв гранаты в полицейской будке возле консульского отдела российского посольства в Афинах в ночь на пятницу, 22 февраля, был слабой силы, передает ТАСС.

По данным агентства, в полицейской будке у посольства России, в которую неизвестные бросили взрывное устройство, в момент инцидента никого не было. Отмечается, что строению был нанесен незначительный ущерб.

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Сообщается, что служащие диппредставительства заметили вспышку после взрыва, после чего просмотрели запись с камер внешнего наблюдения и предупредили о случившемся греческую полицию.

Ранее сообщалось, что двое неизвестных бросили гранату в полицейскую будку у российского посольства в Афинах.