Сотни человек доставлены в больницы после смертельного взрыва на химзаволе в Китае

Около 640 пострадавших с травмами различной степени тяжести доставлены в больницы после взрыва на химическом заводе в китайской восточной провинции Цзянсу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление правительства КНР.

В документе отмечается, что для оказания медицинской помощи задействованы 3,5 тысячи медсотрудников, а также 90 автомобилей скорой помощи. По данным правительства, пострадавших доставили в 16 больниц.

Ранее сообщалось о 44 жертвах взрыва. Отмечалось, что 32 человека находятся в критическом состоянии.