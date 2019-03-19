Вулкан Попокатепетль проснулся в Мексике

Мексиканский вулкан Попокатепетль резко активизировался и выбросил облака пепла и газа, передает РИА «Новости».

Об этом сообщили в национальной службе гражданской обороны.

Служба призвала жителей не приближаться к кратеру вулкана, однако группа людей пробралась к кратеру и опубликовала в социальных сетях видео активности вулкана. Спасательные службы уже установили личности этих людей и намерены выйти с ними на контакт для разъяснительной работы.

В январе на Камчатке началось извержение «молчавшего» больше года вулкана Безымянный.