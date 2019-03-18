В голландском Утрехте неизвестный устроил стрельбу, есть пострадавшие

В результате стрельбы в нидерландском городе Утрехт пострадали несколько человек, передает Reuters.

В полиции сообщили, что в данный момент правоохранители оцепили район инцидента.

Состояние пострадавших не уточняется. Также неизвестно, кто открыл стрельбу. По данным СМИ, арестов пока не производилось.

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Сообщается, что стрельба произошла на трамвайной станции. Движение трамваев в районе было остановлено.

Ранее сообщалось, что при стрельбе в Нидерландах были ранены двое детей.