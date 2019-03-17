Синоптики спрогнозировали похолодание в Москве

В столицу вновь придет похолодание и дождь. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на Гидрометцентр.

По данным синоптиков, в понедельник и вторник ожидается 5°C, а также, возможно, появление дождя и мокрого снега. Во вторник в столице будет сильный ветер, местами порывы достигнут до 15 м/с. Температура воздуха днем в среду будет варьироваться от 3°C до 8°C, а также возможен дождь.

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Отмечается, что в четверг и пятницу начнется небольшое похолодание до 2°C. Возможно появление мокрого снега.

Ранее синоптики рассказали, когда весна окончательно придет в Москву.