Данные с «черных ящиков» выявили сходство авиакатастроф в Эфиопии и Индонезии

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Анализ полученных данных с «черных ящиков» разбившегося самолета Boeing 737 в Эфиопии подтвердили сходство с катастрофой лайнера индонезийской авиакомпании Lion Air, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на эфиопского министра транспорта Дагмавит Могес.

По словам Могес, данные с «черных ящиков» показали «отчетливые сходства» между двумя трагедиями.

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Отмечается, что предварительный отчет о крушении выпустят в течение 30 дней.

Ранее стало были раскрыты детали разговора пилотов перед крушением самолета в Эфиопии.

Самолет Boeing 737 MAX разбился возле эфиопского города Дэбрэ-Зэйт утром 10 марта. На борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа, все они погибли. Некоторые страны, в том числе и Россия, решили закрыть воздушное пространство для самолетов Boeing 737 Maх.