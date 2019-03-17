Reuters узнало детали переговоров пилота Boeing перед крушением

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Пилот Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines перед крушением в окрестностях Аддис-Абебы просил у диспетчера разрешения на быстрый подъем. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, слышавший запись переговоров.

По словам источника, через несколько минут после взлета пилот попросил разрешения подняться на высоту 14 тыс. футов (4,27 км), отмечая, что у него возникли сложности с управлением воздушным судном. В агентстве уточнили, что при подъеме скорость самолета составляла 400 узлов (643,6 км/ч), тогда как в нормальных условиях судно в этой ситуации должно двигаться со скоростью 200–250 узлов (370,4–463 км/ч).

Ранее газета The New York Times, также ссылаясь на источник, слышавший записи разговоров пилота, сообщала, что разбившийся Boeing после взлета аномально ускорился.