Протесты «желтых жилетов» переросли в столкновения с полицией в Париже

<img src="//img.gazeta.ru/files3/539/12128539/RTX6HQNV-pic905-895x505-50371.jpg">

Очередная акция движения «желтых жилетов» в Париже обернулась масштабным столкновением с местной полицией, передает РИА «Новости».

Несколько тысяч участников собрались у Триумфальной арки и прошлись по прилегающим улицам в Париже, уточняет агентство.

Отмечается, что из-за того, что некоторые «желтые жилеты» провоцировали полицию, сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить слезоточивый газ, дымовые шашки и водомет.

Реклама

Ранее сообщалось, что во Франции приняли «антихулиганский» закон.

Также 9 февраля во время тринадцатой акции «желтых жилетов» полиция применила слезоточивый газ. Позднее стало известно, что один из протестующих лишился кисти руки в результате взрыва гранаты со слезоточивым газом при столкновении демонстрантов с полицией рядом со зданием Национального собрания.