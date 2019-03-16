Скандалом с вызовом полиции завершилось собрание свердловского обкома КПРФ

На заседании обкома КПРФ несколько членов бюро со скандалом заявили о выходе из партии.

Они демонстративно забросали секретаря свердловского обкома Александра Ивачева партбилетами.

По данным «URA.RU», бывшие коммунисты кинули партбилеты в лицо Ивачеву, резко высказались в его сторону и чуть не начали драку. Ивачев отреагировал на выходку бывших соратников и вызвал полицию.

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В полиции данную информацию подтвердили.

В УМВД Екатеринбурга рассказали, что сообщение о конфликте по адресу Машинная 3а, где и проходило заседание, действительно поступило на пост дежурного около часа дня.

«В настоящее время сотрудники полиции находятся по указанному адресу. Проводится опрос очевидцев, выясняются обстоятельства происшествия. Информация о причинении телесных повреждений пока не подтверждается», — рассказали в ведомстве.

Получить комментарий Александра Ивачева на момент публикации не удалось. Он не отвечал на звонки и смс.