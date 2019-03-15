Российские саперы разминировали авиабомбы США в Лаосе

Саперы из России обезвредили более 300 авиабомб США на территории размером более 100 га в Лаосе. Об этом сообщаетТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Отмечается, что российские военные провели серию подрывов обнаруженных взрывоопасных предметов.

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Согласно имеющейся информации, саперы из Лаоса и военнослужащие России осуществили рекогносцировку в районе.

Ранее сообщалось, что в октябре 2018 года российские саперы отправились в Лаос на поиски авиабомб США.