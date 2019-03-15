В МИД рассказали, пострадали ли россияне из-за стрельбы в Новой Зеландии
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что россияне не пострадали в результате массовых расстрелов в мечетях в Новой Зеландии, передает РИА «Новости».
«По данным на последний час, жертв среди российских граждан нет», — отметила Захарова.
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Она также добавила, что российские дипломаты продолжают следить за событиями в Новой Зеландии.
Ранее сообщалось, что появилось видео задержания одного из предполагаемых террористов в Новой Зеландии.
Стрельба произошло в мечетях в новозеландском городе Крайстчерч. Позднее стало известно, что один из нападавших устроил онлайн-трансляцию атаки на мечеть Аль-Нур.
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