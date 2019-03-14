Россия запретила полеты Boeing 737 MAX

Росавиация ввела запрет на полеты в воздушном пространстве страны самолетов Boeing 737 MAX, передает ТАСС.

Распоряжение будет действовать до особого указания.

«Росавиация через средства авиационной связи разослала уведомление NOTAM о том, что в воздушном пространстве Российской Федерации полеты самолётов этой модификации до особого указания запрещены», — сказал руководитель ведомства Александр Нерадько.

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Ранее в компании Boeing порекомендовали временно приостановить полеты самолета 737 MAX, чтобы «успокоить общественность о безопасности воздушного судна».

Самолет Boeing 737 MAX разбился возле эфиопского города Дэбрэ-Зэйт утром 10 марта. На борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа, все они погибли.