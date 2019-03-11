Очевидцы рассказали про дым в момент падения Boeing в Эфиопии

Один из свидетелей катастрофы пассажирского Boeing 737 в Эфиопии рассказал, что видел идущий из самолета дым во время его падения, сообщает CNN.

«Я был в горах поблизости [от места крушения], когда увидел, как самолет развернулся, задымился, а затем упал», — сказал 25-летний местный житель.

Реклама

По его словам, падение сопровождалось громким резким звуком.

«Прежде, чем он потерпел крушение, самолет терял высоту с большим количеством дыма, идущего сзади, а также издавал очень громкий неприятный звук», — сказал очевидец.

Ранее сообщалось, что найден черный ящик потерпевшего крушение в Эфиопии самолета.