Кондуктор автобуса и пассажир подрались в Прикамье

Кондуктор и пассажир автобуса подрались в Березниках в Пермском крае. Об этом сообщает портал progorod59.ru.

По словам кондуктора, конфликт произошел из-за того, что пассажирка ввела себя некультурно и хамила.

«Мы доехали до конечной, я громко сказала «Конечная», а она, что ей до «Торговой». Ну, думаю, значит доедет... После чего она на весь салон начала крыть меня матом», — рассказала кондуктор.

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Женщина добавила, что, когда она отвернулась, то пассажирка пнула ее и пыталась воткнуть ключ в глаз.

Отмечается, что после этого женщины стали драться. Их разнял водитель автобуса.

Ранее сообщалось, что водитель автобуса ранил коллегу в драке за пассажиров во Владивостоке.