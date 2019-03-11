Приостановлено использование самолетов Boeing в Британии
Крупная британская авиакомпания приняла решение приостановить использование самолетов Boeing 737 Max 8 после авиакатастрофы в Эфиопии. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.
Отмечается, что такое решение приняли, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и членов экипажа.
«Хотя причина печальной утраты в настоящее время не установлена, мы хотим обезопасить наших пассажиров и экипаж, поэтому приостанавливаем операции Boeing 737 Max 8», — говорится в заявлении.
Запрет на использование Boeing 737 Max 8 вводится с 11 марта и будет действовать до выяснения причин крушения самолета в Эфиопии.
Ранее сообщалось, что Китай ввел запрет на использование самолетов Boeing.
Самолет разбился возле эфиопского города Дэбрэ-Зэйт утром 10 марта. На борту которого находились 157 человек, никто не выжил.