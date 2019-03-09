СМИ: на Майдане митингуют тысячи ультраправых националистов

В центре Киева на Майдане Незалежности собрались около двух тысяч человек, которые участвуют в митинге ультраправой националистической партии «Национальный корпус». Об этом сообщает агентство УНИАН.

Отмечается, что участники митинга собрались у Монумента Незалежности. Корреспондент агентства рассказал, что митингующие требуют расследовать хищения в украинском оборонно-промышленном корпусе — ранее местные СМИ сообщали, что к ним якобы причастно окружение президента страны Петра Порошенко.

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Подчеркивается, что в настоящее время акция проходит «спокойно».

В ноябре прошлого года сообщалось, что в Киеве протестанты перекрыли дорогу из-за отсутствия отопления.