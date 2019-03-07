Трамп и Бабиш высказались за сохранение санкций против России

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Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выступили за сохранение санкций против России. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Трамп и Бабиш заявили о намерении продолжать санкционное давление на Россию.

Как отмечается, лидеры также выступили в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

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При этом Трамп и Бабиш условились активизировать сотрудничество между странами.

Ранее сообщалось, что Трамп продлил санкции против России.