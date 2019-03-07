Москвичей попросили не трогать совят-пуховичков

Орнитологи попросили москвичей не трогать совят-пуховичков в столичных парках, чтобы не отпугнуть сов-родителей, передает агентство городских новостей «Москва».

Руководитель проекта «Орнитарий» в парке «Сокольники» Вадим Мишин пояснил, что как только птенцы становятся активными, они вылезают из гнезд и начинают бродить самостоятельно.

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«Если жители увидят птенцов, которым не угрожает откровенная опасность со стороны ворон, либо еще каких-то хищников, то тогда их трогать не надо и стараться не приближаться близко», — сказал он.

По его словам, вмешаться можно только в крайнем случае, если птенцу грозит опасность или он ранен.

В декабре специалисты попросили москвичей не будить впавших в спячку ежей в парках и не уносить в квартиру.