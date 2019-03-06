Десяткам пассажиров рейса Барбадос — Гатвик стало плохо

Несколько десятков людей на борту рейса Барбадос — Гатвик почувствовали недомогание во время полета, сообщает Daily Mirror.

У пассажиров рейса VS610 авиакомпании Virgin Atlantic начались приступы кашля и тошноты. После приземления три человека были госпитализированы. Остальных пассажиров с симптомами болезни отвезли из аэропорта Гатвик на обследование. По словам одного из летевших, более 150 людей с одного рейса почувствовали себя плохо.

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Первую помощь прилетевшим пассажирам оказали работники аэропорта и полиция. По информации из соцсетей, все сотрудники были в медицинских масках. Представитель аэропорта Гатвик сообщил, что «сейчас пассажиры могут продолжить свое путешествие». О причинах массового недомогания во время рейса не сообщается.

Ранее сообщалось, что сборная Швеции по биатлону отравилась в отеле перед этапом КМ.