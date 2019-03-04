В Башкирии накажут врача за шину из швабры

Врача районной больницы в Башкирии накажут за то, что зафиксировал пенсионерке ногу с переломом частью швабры, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что в больнице в момент инцидента имелись специальные медицинские средства для фиксирования переломов.

Прокуратура внесла главному врачу больницы представление с требованием принять меры, чтобы не допустить подобного в будущем и привлечь виновное лицо к дисциплинарной ответственности.

Ранее сообщалось, что женщину из Татарстана довезли до «скорой» в ковше трактора.