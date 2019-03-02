Лондонский уборщик нашел в автобусе почти $400 тысяч и отдал их полиции

Уборщик нашел в лондонском автобусе £300 тысяч (около $397 тысяч) и передал эти деньги полиции, пишет Daily Mirror.

Как отмечается, на эти средства он мог бы жить до конца своих дней, не занимаясь больше своей профессией. Однако уборщик оказался «удивительно честным».

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Подчеркивается, что в лондонском транспорте нередко оставляют необычные вещи, такие, как свежее сердце животного.

Ранее сообщалось, что британец выиграл джекпот в лотерею и стал отцом на следующий день.