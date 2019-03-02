Более 60 человек пострадали в акциях протеста в Алжире

В Алжире пострадали 63 человека во время акций протестов против решения президента Алжира Абдель Азиза Бутефлики выдвинуть свою кандидатуру на пятый срок. Об этом сообщает Tsa-Algerie.

По данным издания, в ходе протестов пострадали 56 полицейских и семь мирных жителей. Более того, 45 человек были арестованы и, по предварительным данным, большинство из них находились под воздействием психотропных препаратов и наркотиков.

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Отмечается, что около 800 тыс. человек вышли на митинг против Бутефлики, захотевшего в пятый раз стать президентом страны в Северной Африке.

Ранее сообщалось, что сирийцы вышли на митинг в поддержку России.