Франция признала использование феминитивов в названиях профессий

Французская академия признала использование феминитивов в названиях профессий, сообщает «Би-би-си».

Женский род в названиях некоторых профессий (прокурор, пожарный) используется во Франции уже давно, но до недавнего времени академия возражала против таких изменений, называя их «варварством».

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По заявлению академии, она не имеет особых возражений против такой «естественной эволюции» французского языка.

Согласно отчету академии, «все события, направленные на признание в языке места женщин в современном обществе, могут быть предусмотрены, если они не противоречат элементарным и фундаментальным правилам языка».

Отмечается, что произошло это спустя десятилетия после того, как другие франкоговорящие страны, такие как Бельгия, Швейцария, Люксембург и канадская провинция Квебек, стали использовать женский род в отношении профессий.

Ранее сообщалось, что Финляндию признали самой хорошей страной в мире в плане достатка и равноправия.