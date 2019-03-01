В результате теракта в Сомали погибли 29 человек

При взрыве в заминированной машине погибли 29 человек в столице Сомали Могадишо, передает Reuters.

Как отмечается, в результате происшествия пострадали еще 80 человек.

В агентстве уточнили, что после взрыва началась перестрелка между боевиками и сомалийскими войсками.

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Взрыв произошел в автомобиле рядом с отелем на улице Мака-Аль-Мукарам. За рулем транспортного средства находился террорист-смертник.

Ранее сообщалось, что 15 человек погибли при теракте в Идлибе.