Рухнул на дом: подробности крушения самолета в Подмосковье

Стало известно, что легкомоторный самолет упал на дачный участок в Коломенском районе Московской области, передает РИА «Новости».

Отмечается, что в доме и на участке никого не было, на земле никто не пострадал.

«Самолет упал на дачный участок в СНТ в Коломенском районе, задев угол дома», — сказал источник в экстренных службах региона.

Ранее сообщалось, что в районе садового товарищества «Отдых» в Московской области упал легкомоторный самолет, двое человек на его борту погибли.