В Уфе самолет аварийно сел из-за неисправности

Направлявшийся в Москву самолет совершил аварийную посадку в Уфе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, это произошло в 8.18 (6.18 мск), когда вылетевший в столицу из Уфы лайнер В-737-500 проинформировал о технической неисправности.

«В 8.37 (6.37 мск) самолет совершил благополучную посадку в аэропорту «Уфа», — заявили в аэропорту.

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Уточняется, что на борту воздушного судна находились 123 пассажира. Позднее они вылетели в место назначения на резервном самолете компании.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области аварийно сел Ан-12.