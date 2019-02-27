Голикова рассказала, почему россиянки стали позже рожать

Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что россиянки стали позже рожать и объяснила почему, передает ТАСС.

Опираясь на данные статистики, Голикова отметила, что многие жительницы России стали рожать в возрасте 26-35 лет, хотя еще в начале века женщины чаще заводили детей до 25 лет включительно.

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«Возрастная граница первых рождений сдвинулась на отрезок от 26 до 35 лет, а это значит, что потенциал вторых и последующих рождений сокращается», — добавила Голикова.

Кроме того, она рассказала, что это связано и с тем, что в настоящее время молодые люди стремятся получить хорошее образование и престижную работу.

«Мы очень рассчитываем, что меры, которые принимает государство, изменит демографическое поведение семьи», — заключила Голикова.

Ранее Минздрав назвал средний возраст начала половой жизни в России.