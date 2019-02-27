Атмосферное давление в Москве приблизится к рекордному минимуму

В столице проинформировали о том, что в городе атмосферное давление понизится и приблизится к рекордному показателю. Об этом сообщают «Метеоновости».

Как отмечается, это будет связано с перемещением находящегося над севером Скандинавии циклонического вихря на юго-восток, что приведет к понижению атмосферного давления на 20 единиц.

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«В середине дня 28 февраля оно составит около 725 мм ртутного столба», — говорится в сообщении.

Уточняется, что оно не достигнет рекордного минимума в 720 мм ртутного столба.

Ранее москвичей предупредили о приближении магнитной бури.