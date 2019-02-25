Британским детям расскажут об опасности женского обрезания

В школах Британии к 2020 году введут предмет, который будет рассказывать об опасностях калечащих операций на женских половых органах, сообщает CNN.

Предмет будет описывать физический и эмоциональный вред женского обрезания, и призван повысить осведомленность о данной практике и доступных сетях поддержки.

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Дэмиан Хайндс, британский министр образования, написал в твиттер, что правительство должно сделать все возможное, чтобы защитить женщин и девочек от «варварской практики увечья женских гениталий».

Женское обрезание было запрещено в Великобритании в 1985 году. Лицам, признанными виновными в совершении преступления, может грозить до 14 лет тюрьмы.

Согласно Национальному обществу по предупреждению жестокого обращения с детьми (NSPCC), около 137 тысяч женщин и девочек стали жертвами женского обрезания в Англии и Уэльсе.

Ранее сообщалось о частной клинике в Москве, которая делала пациенткам обрезание внешних половых органов.