Вандалы отпилили трость у памятника Пушкину в Риге

Неизвестные осквернили рижский памятник русскому поэту Александру Пушкину, сообщает ТАСС со ссылкой представителя «Дома Москвы» Виолету Матвееву.

Она отметила, что у памятника «отпилена трость».

По ее словам, инцидент произошел «несколько недель назад». В настоящее время «Дом Москвы» работает над восстановлением памятника.

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Памятник Пушкину авторства Александра Таратынова появился в столице Латвии в августе 2009 года к 210-летию поэта.

В декабре прошлого года посольство России в Латвии призвало местные власти провести расследование после того, как неизвестные осквернили памятник советским солдатам на большом воинском кладбище в Риге.