Вандалы отпилили трость у памятника Пушкину в Риге
Неизвестные осквернили рижский памятник русскому поэту Александру Пушкину, сообщает ТАСС со ссылкой представителя «Дома Москвы» Виолету Матвееву.
Она отметила, что у памятника «отпилена трость».
По ее словам, инцидент произошел «несколько недель назад». В настоящее время «Дом Москвы» работает над восстановлением памятника.
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Памятник Пушкину авторства Александра Таратынова появился в столице Латвии в августе 2009 года к 210-летию поэта.
В декабре прошлого года посольство России в Латвии призвало местные власти провести расследование после того, как неизвестные осквернили памятник советским солдатам на большом воинском кладбище в Риге.