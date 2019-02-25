Житель Воронежа попросил обменять свободу на водительские права

Житель Воронежа, у которого отобрали водительские права на год, обратился в суд с просьбой арестовать его, но вернуть право водить автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба Калачеевского районного суда региона.

Отмечается, что у 48-летнего мужчины отобрали водительское удостоверение после того, как он врезался в линию электропередач и скрылся с места аварии. Жителя поймали и изъяли права на один год.

Реклама

Однако он написал жалобу и попросил более строгое наказание в виде административного ареста.

По данным ведомства, мужчина работает водителем, поэтому права ему необходимы. Кроме того, он раскаялся и возместил причиненный ущерб.

Ранее сообщалось, что у подростка отобрали права спустя 49 минут после выдачи.