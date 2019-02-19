Юргамышских школьников накормили супом с «ежиком»

Ученики Юргамышской средней общеобразовательной школы в Курганской области нашли в супе из школьной столовой куски мяса необычного вида. Снимок был опубликован в группе «Юргамыш LIVE» Вконтакте.

В комментариях пользователи соцсети стали обсуждать, что попало в суп школьников. В частности, были высказаны шуточные версии о том, что это «ежик», «утка недощипанная», «доисторическое животное» и ряд других.

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Комментаторы в другом сообществе Вконтакте «Инцидент. Курган» пришли к выводу, что это щековина — фрагмент ротовой полости коровы, который обычно не употребляется в пищу человеком.

Ранее сообщалось, что ульяновским гимназистам подали вафли с червями.