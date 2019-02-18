В США пожарные спасли застрявшую на дереве пуму
В Калифорнии пожарные спасли пуму, застрявшую на дереве, пишет Independent.
Пуму заметил владелец дома, расположенного недалеко от дерева, во время работы в саду. Именно он вызвал спасателей.
Пума застряла на ветке на высоте 15 метров над землей. На место прибыли сотрудники из департамента рыболовства и дикой природы Калифорнии. Несколько позже к ним присоединились пожарные.
Спасатели усыпили пуму с помощью транквилизаторов, а затем спустили на землю. По словам биологов, с животным было все в порядке. После того, как пума пришла в себя, ее выпустили в естественную среду обитания.
Отмечается, что молодые пумы часто покидают границы привычной среды обитания. Так они расширяют свою территорию.
Ранее сообщалось, что мужчина из Колорадо задушил напавшего на него горного льва.