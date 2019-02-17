Два человека погибли во время драки в Москве

Два человека погибли во время драки между автомойщиками на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного СУ СК России по столице Юлию Иванову.

Отмечается, что драка произошла возле здания по Волгоградскому проспекту. В результате возникшего конфликта между работниками автомойки погиб 29-летний мужчина, а второй скончался в больнице.

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Иванова отметила, что драка возникла на бытовой почве. По данному факту уже возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК России («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть»).

Ранее сообщалось, что в драке со стрельбой в центре Москвы погиб мужчина.