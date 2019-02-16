Поезд сбил двух мужчин в Подмосковье

Поезд дальнего следования Москва - Тамбов сбил двух мужчин на станции «Видное» Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД) в области столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что травмы, полученные мужчинами, оказались несовместимыми с жизнью. Людей не удалось спасти.

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По предварительным данным, два человека переходили железнодорожные пути в неположенном месте и не услышали звуки приближающегося поезда.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют детали произошедшего. Уже возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что мужчину насмерть сбила электричка в Подмосковье.