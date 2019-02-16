В Иллинойсе неизвестный устроил стрельбу, есть пострадавшие

В штате Иллинойс произошла стрельба, в результате которой пострадали несколько человек. Об этом сообщает CBC News.

Отмечается, что инцидент произошел во второй половине дня 15 февраля в городе Орора в здании, принадлежащем компании Henry Pratt.

В настоящее время устроившего стрельбу еще не задержали, полиция просит держаться подальше от места происшествия.

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По данным WDSU New Orleans, несколько людей пострадали в результате произошедшего.

Ранее сообщалось, что полиция Хьюстона ликвидировала двух подозреваемых после перестрелки.