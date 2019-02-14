Появились подробности расследования дела Арашуковых
Сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова арестовали после того, как полпред в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников показал доклад об их деятельности президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в центральном аппарате МВД.
Также эту информацию подтвердил другой источник, знакомый с ходом расследования.
По данным источников, Арашуковы не ладили с экс-главой МВД Карачаево-Черкесии Казимиром Боташевым и с местными жителями, которые обвиняли семью в краже их собственности и бизнеса, поэтому в полпредстве по СКФО было много материалов на Арашуковых.
Согласно дате докладной записки, Матовников и директор Росгвардии Виктор Золотов передали 24 сентября 2018 года документ с материалами в администрацию президента, после чего их показали Путину.
Ранее сообщалось, что Совфед ужесточит проверку кандидатов в сенаторы после дела Арашукова.