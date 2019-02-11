«Отвыкаю от слежки»: капитан «Норда» сделал заявление

Капитан российского судна «Норд» Владимир Горбенко рассказал, что вернулся в Крым по российскому паспорту. Об этом сообщает сайт kp.ru.

«У меня не было никаких ограничений на возврат домой. Границу пересек законно по паспорту Российской Федерации. Вечером приехал в Керчь. Как раз все были дома, и я их порадовал. Просто поднялся по лестнице и позвонил в дверь», — сказал он.

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Он рассказал, что физического воздействия на Украине на него не оказывали, но предлагали признать вину, получить украинский паспорт и вернуться домой по нему.

«Слежка была. В основном, из автомобилей вели наблюдение», — сказал он.

Капитан признался, что у него осталось ощущение, что за ним следят.

Горбенко признался, что надеется, что продолжит заниматься прежней деятельностью, которой посвятил больше 15 лет. Он также добавил, что не очень рад обрушившейся на него славе.

«Лучше был бы неизвестным и ловил тюлечку на «Нордике»», — заключил он.

11 февраля стало известно, что пропавший на Украине капитан судна «Норд» вернулся домой.