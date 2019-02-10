На Москву вновь обрушатся снегопады

В Москву вернутся интенсивные снегопады, передает агентство «Москва».

Снег начнет идти во вторник, 12 февраля, и продолжится в среду, 13 февраля. За эти дни выпадет треть февральской нормы осадков — 12 мм. Об этом сообщает

«Во вторник погода начнет портиться. С приближением циклона, во второй половине дня, пойдет обложной снег, вечером мокрый снег (3 мм осадков), усилится ветер, после слабых ночных заморозков наступит оттепель до плюс 1-3 градусов», — сообщили в центре погоды «Фобос».

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Вместе с тем, окончание недели ожидается умеренно холодным с небольшим очаговым снегом.

Ранее москвичей предупредили об опасном ветре.