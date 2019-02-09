Режим ЧС введен из-за нашествия белых медведей в Архангельской области

На территории Новой Земли, входящей в состав Архангельской области, введен режим чрезвычайной ситуации в связи с массовым нашествием белых медведей на населенные пункты. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства региона.

По имеющимся данным, в районе поселка Белушья Губа 52 белых медведя заходили на территорию населенного пункта.

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«Отмечаются случаи агрессивного поведения диких животных — нападение на людей, проникновения в жилые и служебные помещения. Постоянно на территории поселка находятся от шести до десяти белых медведей», — говорится в докладе.

Жители и коллективы школ и детсадов регулярно обращаются с требованиями обеспечить безопасность в поселке, но принимаемые муниципальными властями меры оказались неэффективными, поэтому было решено ввести режим ЧС.

Ранее сообщалось, что в Эстонии усыпили подаренного Россией медведя.