Названа причина инцидента с самолетом в Домодедово

Причиной инцидента с самолетом в аэропорту Домодедово стал лед на рулежной дорожке, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

«Предварительно установлено, что 6 февраля 2019 года в 20 часов 30 минут в международном аэропорту Домодедово после посадки самолета рейсом Тюмень — Москва во время руления к месту стоянки из-за наличия льда на рулежной дорожке произошла потеря управляемости самолетом», — сообщили в пресс-службе.

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Уточняется, что у самолета повреждены законцовка и предкрылок правого полукрыла.

Ранее сообщалось, что в Домодедово пассажирский самолет врезался в фонарный столб.