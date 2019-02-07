На Мадагаскаре из-за вспышки кори погибли 300 человек

Десятки тысяч людей заразились в результате вспышки кори на Мадагаскаре, сообщает CNN.

По данным министерства здравоохранения, начиная с 2018 года, более 20 тысяч человек заболели, 300 из них – умерли (в основном, дети).

Вспышка поразила все регионы и все крупные города страны. По словам врачей, заболевание распространяется из-за недостаточного охвата вакцинацией.

Ранее сообщалось, что корь дошла до Москвы, и уже в нескольких московских школах был введен карантин.